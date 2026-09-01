На одной волне с читателями: 20 лет отметила газета «Великолукская правда. Новости»
Общественно‑политическая газета «Великолукская правда. Новости» празднует юбилей – 20 лет с момента выхода первого номера. Издание увидело свет 1 сентября 2006 года, сообщили ПАИ в пресс-службе редакции газеты.
Газета освещает ключевые сферы жизни Великих Лук: политику, экономику, финансы, здравоохранение, образование, культуру, краеведение, спорт и духовную жизнь.
«Корреспонденции, отчёты, интервью, что публиковала редакция, вызывали неподдельный интерес у читающих великолучан», – отметили в редакции газеты.
Особое место в редакционной политике занимает рассказ о людях, внёсших заметный вклад в развитие Великих Лук, – о писателях, краеведах, библиотекарях и других достойных горожанах.
Газета ведёт группу в соцсети «ВКонтакте», которая пользуется большой популярностью у великолучан.
«Количество наших подписчиков перевалило за десять тысяч, а еженедельная статистика просмотров в некоторых случаях достигает отметки миллион!» – отмечают представители издания.
Дополнительно оперативная и эксклюзивная информация публикуется в канале газеты в мессенджере МAX.
«Газета находится с читателями на одной волне, что несёт паруса старинного русского города, который отметил на днях своё 860‑летие», – подчёркивают в редакции.
В коллективе уверены: печатное издание живёт до тех пор, пока оно востребовано своими читателями, и надеются, что эта связь будет крепнуть и дальше.
Ранее сообщалось, что в Псковской области торжественно отметили 82-ю годовщину со дня образования УИС региона.
На одной волне с читателями: 20 лет отметила газета «Великолукская правда. Новости»
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