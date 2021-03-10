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Женщина попала под колёса «Газели» в Бежаницком районе

Утром 10 марта на въезде в посёлок Бежаницы произошло ДТП. Как сообщает районная газета «Сельская новь», женщина попала под колёса автомобиля.

По предварительным данным, авария произошла около 6:00. Женщина находилась на проезжей части на въезде в поселок со стороны Локни. В результате наезда автомобиля она получила ушибы. Пострадавшую госпитализировали в Бежаницкую межрайонную больницу.

В ГИБДД уточнили, что была плохая видимость, и шофер «Газели» не увидел пешехода. В этот момент рядом проезжала машина полиции, на место оперативно вызвали медиков.  

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