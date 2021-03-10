Расширение сотрудничества обсудил генконсул Узбекистана с представителями ПсковГУ

11:48, 10 марта 2021, ПАИ

9 марта в Пскове состоялась встреча генконсула Узбекистана в Санкт-Петербурге Алишера Бабаева с представителями ПсковГУ и представительства МИД России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках встречи обсуждались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между ПсковГУ и университетами Узбекистана. Отдельное внимание участники встречи уделили перспективам по созданию партнёрских образовательных программ и программам по обмену студентами и преподавателями. Помимо этого, генконсул встретился с иностранными обучающимися ПсковГУ из Узбекистана.

«Мы готовы уделять внимание и оказывать помощь и поддержку реализации новых и интересных проектов между университетами Республики Узбекистан и ПсковГУ», – подчеркнул в рамках встречи Алишер Бабаев, генконсул Узбекистана в Санкт-Петербурге.

В свою очередь Ольга Серова, проректор ПсковГУ по учебной работе, познакомила участников встречи с актуальными для ПсковГУ векторами партнёрства, особо отметив, что иностранные обучающиеся из Узбекистана проявляют большую активность в образовательной и научной, спортивной, культурно-творческой и волонтёрской сферах университета.

Также участниками встречи стали третий секретарь представительства МИД РФ в Пскове Дмитрий Михов, атташе представительства МИД РФ в Пскове Роман Бровченков, консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Журабек Латифжонов и начальник управления международной деятельности ПсковГУ Алиса Бессонова.

Отметим, проректор ПсковГУ по международной деятельности Арсений Парфёнов курирует участие университета в проекте «Класс!» («Zur!»): магистранты направлений «Филология» и «Лингвистика» участвуют в программе повышения качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в Республике Узбекистан. В рамках проекта участники отправились в 14 населённых пунктов Республики Узбекистан, где они проводят тестирование на знание русского языка среди педагогов и школьников республики.

Ранее ПсковГУ прошёл конкурсный отбор и получил субсидию от Минпросвещения РФ на реализацию программы повышения квалификации для педагогов Узбекистана в области преподавания русского языка. Проект ПсковГУ «Terra Rusistica: Узбекистан» направлен на повышение квалификации граждан Узбекистана – педагогов русского языка как иностранного и общеобразовательных предметов на русском языке в узбекских образовательных организациях.