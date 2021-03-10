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Стали известны подробности наезда на женщину в Бежаницком районе

У женщины, которая попала под колёса фургона в Бежаницком районе утром 10 марта, обнаружили признаки опьянения. Об этом сообщает районная газета «Сельская новь» со ссылкой на ГИБДД.

В темное время суток женщина сидела на проезжей части дороги, и на неё совершила касательный наезд проезжавшая мимо «Газель». Пострадавшую госпитализировали с ушибами лица и общим переохлаждением тела.

Водитель был трезв. Машина технических повреждений не получила.

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