Проект строительства восьмиэтажного дома рядом с гостиницей «Рижская» в Пскове не получил одобрения

13:53, 10 марта 2021, ПАИ

Проект строительства восьмиэтажного дома недалеко от домов № 17 и 19 в Петровском переулке в Пскове не получил одобрения. Публичные слушания по данному вопросу состоялись в зале заседаний Псковской городской Думы 9 марта под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Застройщик планирует возвести многоквартирный дом не выше 8 этажей со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 60:27:0050218:463 с видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка». Данный участок находится в территориальной зоне Ж1 (это зона многоэтажной жилой застройки в 5-10 этажей).

Начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Николай Виноградов рассказал, что этот вопрос уже рассматривался на заседании комиссии по землепользованию и застройке города, но был отклонен.

Жители близлежащих домов, которые пришли на публичные слушания, выразили обеспокоенность планируемым строительством. Так, люди предполагают, что количество парковочных мест будет недостаточным, так как на первом этаже планируется разместить кафе и магазины.

Заместитель главы Пскова Александр Баев и депутат гордумы Федор Постнов согласились, что это может стать проблемой. «Застройщик должен сначала продумать, как решить проблему парковки, а потом уже приступать к решению остальных вопросов», - подчеркнул Александр Баев.

В результате было решено не давать одобрения на проект, пока жители не получат от застройщика ответы на все интересующие их вопросы. Комиссии по землепользованию и застройке Пскова рекомендовано не предоставлять разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.