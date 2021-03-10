Ремонт шести мостов планируют завершить в Псковской области в 2021 году
В Псковской области в этом году планируется завершить ремонт шести мостов, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
В частности, сейчас ведутся работы по ремонту шести мостов:
- капитальный ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе, сумма контракта – 700 млн рублей, срок ввода в эскплуатацию – 30 ноября.
- реконструкция моста через реку Ашевку в Бежаницком районе, сумма контракта – более 70 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию – 31 августа.
- капремонт моста через реку Нища в Себежском районе, сумма контракта – более 132 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию – 31 августа.
- ремонт путепровода через Северный обход Пскова в Псковском районе, сумма контракта – более 40 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию – 31 июля.
- капремонт моста через реку Милевку в Пскове, сумма контракта – около 28 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию – 30 ноября.
- капремонт моста через реку Кобылица в Дедовичском районе, сумма контракта – 116 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию – 30 августа.
Кроме того, заключён контракт на капремонт моста через реку Неведрянка в Себежском районе – его отремонтируют в 2022 году.