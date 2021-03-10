Псковичи провели год в компании «Трех котят»
В Пскове в 2020 году, во время карантинных ограничений по коронавирусу, самым просматриваемым контентом у детской аудитории стали «Три кота» – увлекательная история из жизни трех любознательных котят. Такие данные получили специалисты МегаФона, проанализировав трафик собственного сервиса МегаФон ТВ.
Выяснилось, что в регионе большее предпочтение отдавали зарубежным мультфильмам и анимации: на долю контента отечественных производителей пришлось не более 30% видеосмотрения. Так, по статистике МегаФон ТВ, в топ-10 самых популярных вошли:
- «Три кота»
- «Вперед»
- «Соник в кино»
- «Король Лев»
- «Алладин»
- «Тролли. Мировой тур»
- «Холодное сердце 2»
- «История игрушек 4»
- «Мулан»
- «Щенячий патруль»
«Ограничения 2020 года нарушили привычный уклад жизни: прогулки, встречи с друзьями, семейные походы в кино. Онлайн-кинотеатры стали спасением для проведения досуга дома. При этом интерес пользователей вырос не только к конкретному контенту, а к видеосервисам вообще. Так, аудитория «МегаФон ТВ» за год увеличилась более чем на 30%», – говорит Александр Долгих, директор Псковского отделения МегаФона.