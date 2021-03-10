Псковичи провели год в компании «Трех котят»

14:55, 10 марта 2021, ПАИ

В Пскове в 2020 году, во время карантинных ограничений по коронавирусу, самым просматриваемым контентом у детской аудитории стали «Три кота» – увлекательная история из жизни трех любознательных котят. Такие данные получили специалисты МегаФона, проанализировав трафик собственного сервиса МегаФон ТВ.

Выяснилось, что в регионе большее предпочтение отдавали зарубежным мультфильмам и анимации: на долю контента отечественных производителей пришлось не более 30% видеосмотрения. Так, по статистике МегаФон ТВ, в топ-10 самых популярных вошли:

«Три кота»

«Вперед»

«Соник в кино»

«Король Лев»

«Алладин»

«Тролли. Мировой тур»

«Холодное сердце 2»

«История игрушек 4»

«Мулан»

«Щенячий патруль»

«Ограничения 2020 года нарушили привычный уклад жизни: прогулки, встречи с друзьями, семейные походы в кино. Онлайн-кинотеатры стали спасением для проведения досуга дома. При этом интерес пользователей вырос не только к конкретному контенту, а к видеосервисам вообще. Так, аудитория «МегаФон ТВ» за год увеличилась более чем на 30%», – говорит Александр Долгих, директор Псковского отделения МегаФона.