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Общество

Псковичи провели год в компании «Трех котят»

В Пскове в 2020 году, во время карантинных ограничений по коронавирусу, самым просматриваемым контентом у детской аудитории стали «Три кота» – увлекательная история из жизни трех любознательных котят. Такие данные получили специалисты МегаФона, проанализировав трафик собственного сервиса МегаФон ТВ.

Выяснилось, что в регионе большее предпочтение отдавали зарубежным мультфильмам и анимации: на долю контента отечественных производителей пришлось не более 30% видеосмотрения. Так, по статистике МегаФон ТВ, в топ-10 самых популярных вошли:

«Ограничения 2020 года нарушили привычный уклад жизни: прогулки, встречи с друзьями, семейные походы в кино. Онлайн-кинотеатры стали спасением для проведения досуга дома. При этом интерес пользователей вырос не только к конкретному контенту, а к видеосервисам вообще. Так, аудитория «МегаФон ТВ» за год увеличилась более чем на 30%», – говорит Александр Долгих, директор Псковского отделения МегаФона.

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