«Единая Россия»: добровольцы сделают праймериз ещё острее

16:27, 10 марта 2021, ПАИ

По сообщению сайта «Единой России», в федеральный оргкомитет предварительного голосования партии войдут общественники. К участию волонтеров в политике призвал лидер «Единой России» президент Владимир Путин

10 марта прошло первое заседание федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России». Его председателем утвержден сенатор, один из основателей партии Александр Карелин. Он сообщил, что и федеральный, и региональные оргкомитеты предварительного голосования будут состоять из 17 человек. Большинство из них — представители добровольческих организаций и общественники. «Мы рады тому, что добровольцы расширят состязательность, усилят ее и сделают предварительное голосование еще более острым и менее предсказуемым», — сказал Александр Карелин.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что в состав федерального оргкомитета от партии вошли представители регионов, молодежного движения, юристы, эксперты в сфере IT-технологий. «Мы сейчас говорим про партийную квоту. Но для нас важно, чтобы внешних, непартийных экспертов и общественников в оргкомитете было больше, чем самих партийцев», - отметил Андрей Турчак. Он добавил, что партия готова помогать волонтерам консультациями по участию в предварительном голосовании.

Эту инициативу поддерживают в регионах и отмечают, что участие общественников повысит доверие к предварительному голосованию партии.

Сами волонтеры уже подтвердили готовность участвовать в организации предварительного голосования «Единой России». Свои кандидатуры они представят до 15 марта, в этот день состоится следующее заседание оргкомитета — уже в полном составе. На нем будут утверждены составы региональных оргкомитетов и дан старт выдвижению участников процедуры.

Член Общественной палаты Псковской области, волонтер Алексей Кириллов рассказал, что в период пандемии присоединился к волонтерскому центру «Единой России», потому что партия объединила своих активистов и сторонников, общественников и предпринимателей для того, чтобы помогать людям. «Волонтеры ежедневно оказывают разную помощь гражданам: доставляют продукты и лекарства пожилым людям, работают в поликлиниках, возят врачей на вызовы к пациентам. Волонтеры общаются с людьми, знают проблемы разных категорий граждан и понимают, как их нужно решать», - отметил общественник. Он уверен, что именно волонтеры, которые уже доказали своими делами, что они работают на благо людей, должны участвовать в предварительном голосовании партии по отбору кандидатов на выборы в Госдуму и региональный парламент. «И сам приму участие в предварительном голосовании», - пообещал Алексей Кириллов.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет по максимально открытой и конкурентной модели – преимущественно онлайн с 24 по 30 мая. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели путем верификации через сайт «Госуслуги».