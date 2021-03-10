Зарезавший в гостях собутыльника пскович предстанет перед судом

16:48, 10 марта 2021, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет местный житель, зарезавший собутыльника в гостях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

26 августа 2020 года вечером 33-летний мужчина находился в гостях у своего знакомого в одной из квартир на улице Ижорского Батальона, где в компании еще одного гостя употреблял спиртное. В процессе застолья между последними произошла ссора, в ходе которой пскович взял кухонный нож и не менее девяти раз ударил собутыльника в голову и шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Выяснилось, что мужчина раньше привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и против личности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.