0
15:22
Видео ДТП с беременной женщиной в Гдовском районе
15:16
Беременная женщина на Kia Rio врезалась в фуру в Гдовском районе
12:24
В центре Пскова затруднено движение из-за ДТП
11:19
Женщина попала под колёса «Газели» в Бежаницком районе
23:45
Из-за плохих погодных условий самолёт из Минеральных Вод направили вместо Пскова в Пулково
17:28
Кафе «Публика» горело в Великих Луках
16:41
Публикуем видео с места серьёзного ДТП в Пскове
Еще новости
Происшествия

Зарезавший в гостях собутыльника пскович предстанет перед судом

В Пскове перед судом предстанет местный житель, зарезавший собутыльника в гостях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

26 августа 2020 года вечером 33-летний мужчина находился в гостях у своего знакомого в одной из квартир на улице Ижорского Батальона, где в компании еще одного гостя употреблял спиртное. В процессе застолья между последними произошла ссора, в ходе которой пскович взял кухонный нож и не менее девяти раз ударил собутыльника в голову и шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Выяснилось, что мужчина раньше привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и против личности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Видео ДТП с беременной женщиной в Гдовском районе
10 марта 2021
Видео ДТП с беременной женщиной в Гдовском районе
Беременная женщина на Kia Rio врезалась в фуру в Гдовском районе
10 марта 2021
Беременная женщина на Kia Rio врезалась в фуру в Гдовском районе
В центре Пскова затруднено движение из-за ДТП
10 марта 2021
В центре Пскова затруднено движение из-за ДТП
Женщина попала под колёса «Газели» в Бежаницком районе
10 марта 2021
Женщина попала под колёса «Газели» в Бежаницком районе
Из-за плохих погодных условий самолёт из Минеральных Вод направили вместо Пскова в Пулково
09 марта 2021
Из-за плохих погодных условий самолёт из Минеральных Вод направили вместо Пскова в Пулково
Кафе «Публика» горело в Великих Луках
09 марта 2021
Кафе «Публика» горело в Великих Луках
Публикуем видео с места серьёзного ДТП в Пскове
09 марта 2021
Публикуем видео с места серьёзного ДТП в Пскове
Два человека попали в больницу после серьёзного ДТП в Пскове
09 марта 2021
Два человека попали в больницу после серьёзного ДТП в Пскове

Идет загрузка...