Президент России: Валентин Курбатов – яркий человек, посвятивший себя сбережению традиций русской литературы

18:19, 10 марта 2021, ПАИ

В Пскове простились с выдающимся литературным критиком, литературоведом, прозаиком, членом Союза писателей России Валентином Курбатовым. Церемония погребения состоялась в среду, 10 марта, на Орлецовском кладбище областной столицы. Об этом сообщили в областной администрации.

Проводить в последний путь Валентина Курбатова приехали деятели культуры и искусства, представители исполнительной и законодательной властей, друзья и близкие. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова слова соболезнования произнесла первый вице-губернатор Вера Емельянова. По поручению главы региона она также зачитала текст телеграммы президента РФ Владимира Путина.

Глава государства в своём послании подчеркнул, что Валентин Курбатов – талантливый, неординарный и очень яркий человек, посвятивший себя сбережению и развитию лучших традиций русской литературы.

«Валентин Яковлевич многое сделал для изучения творческого наследия наших выдающихся писателей, вёл большую общественную работу, подавал пример просветительства, подвижничества, истинного служения культуре. Таким Валентин Курбатов навсегда останется в нашей памяти», – отметил Владимир Путин.