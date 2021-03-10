Молодёжный центр снова проведёт «В гостях у Масленицы»

21:45, 10 марта 2021, ПАИ

В разгар масленичных гуляний, 11 марта в 16:00, в Псковском городском молодёжном центре пройдёт социально направленное ежегодное мероприятие «В гостях у Масленицы», где для воспитанников детских домов, интернатных учреждений и социального клуба «Мечта» будет проведена культурная программа фольклорного ансамбля «Коляда», сообщили Псковскому агентству информации в городском молодёжном центре.



​По программе детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, познакомят с традиционными песнями, играми и танцами, а также покажут кукольное представление «Петрушечный театр».

Мероприятие будет проходить в формате игры со станциями, которая завершится чаепитием с блинами.