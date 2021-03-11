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Общество

За хранение в туалете гранаты пскович может лишиться свободы на три года

В Пскове местный житель незаконно хранил у себя в туалете найденную в лесу гранату. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В сентябре 2020 года 42-летний мужчина вместе со своим братом поехал собирать грибы в лес в Псковском районе. Мужчина обнаружил гранату и, предположив, что это «эхо войны», решил, что она уже не взрывоопасна. Не сообщив брату о находке, он спрятал гранату в жестяную банку из-под кофе и положил на полку в туалете. 23 января этого года мужчина вместе с сожительницей распивали спиртное в его квартире. Он захотел отомстить брату, поскольку тот требовал вернуть занятые деньги. Тогда пскович попросил женщину позвонить в полицию и сообщить о готовящемся взрыве, а гранату подложить под дверь. Но полиция разоблачила псковича, он написал явку с повинной в отделении. В квартире проживали еще пятеро несовершеннолетних детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на 3 года.  Уголовное дело направлено в Псковский городской суд  для рассмотрения.

 

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