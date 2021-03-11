Путин рассказал о положительном эффекте для России от внешних ограничений

18:04, 11 марта 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил, что внешнеполитические ограничения подталкивают Россию предпринимать шаги, дающие положительные результаты. В пример глава государства привёл импортозамещение, пишет газета «Известия» со ссылкой на слова президента.

В ходе совещания по вопросам инвестиционной активности президент отметил, что главной реакцией на политически мотивированные санкции является создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны, а также с целью привлечения инвестиций.

«Последние события, или события последних лет, связанные с определёнными политически мотивированными ограничениями в экономической деятельности на мировых рынках и в отношении нашей страны, побуждают нас к тому, что приводит к положительным результатам, – действовать в том направлении, действие в котором приводит к положительным результатам, и было названо, например, импортозамещение», – отметил глава государства.