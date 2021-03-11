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Политика

Владимир Путин: Подготовка к ежегодному посланию Федеральному Собранию уже началась

 

Владимир Путин готовится к ежегодному посланию Федеральному собранию

Оглашение президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию, как ожидается, пройдёт в очном формате. Об этом заявил в четверг, 11 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут «Известия».

При этом точная дата послания ещё не была объявлена. Представитель Кремля уточнил, что как только сроки будут известны – их озвучат.

На вопрос о том, состоится ли послание до осенних выборов в Государственную Думу и будет ли оно обращено в том числе к нынешнему составу нижней палаты парламента, Песков ответил: «Конечно, к нынешнему».

Сам российский лидер ранее в этот же день сообщил, что подготовка к ежегодному посланию Федеральному Собранию уже началась. Об этом он объявил на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

10 марта Песков также затруднился озвучить примерную дату оглашения главой государства послания Федеральному Собранию. По его словам, дата сдвигается.

При этом 11 февраля в Госдуме сообщили «Известиям», что рассчитывают услышать в послании президента возможное решение вопроса индексации пенсий работающих пенсионеров. По мнению депутатов, это резонансный вопрос, с которым сегодня может разобраться только президент, который уже обратил внимание на проблему.

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