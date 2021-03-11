Александр Афанасьев избран главой администрации городского поселения «Пушкиногорье»

12:57, 12 марта 2021, ПАИ

11 марта 2021 года депутаты городского поселения избрали главу администрации городского поселения «Пушкиногорье». Им стал Александр Афанасьев, пишет газета «Пушкинский край».

На сессии Собрания депутатов городского поселения присутствовали глава Пушкиногорского района Александр Баранов и управляющий делами администрации Пушкиногорского района Оксана Егорова.

«Я тоже когда-то пришел в районную администрацию молодым и амбициозным, но опирался в своих решениях на опытных руководителей района, так как один в поле не воин, важно быть в команде», - отметил Александр Баранов, охарактеризовав Александра Афанасьева как энергичного, умеющего слышать жителей и слушать старших товарищей, умеющего идти к намеченной цели.

Глава района пожелал ему терпения, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях на благо жителей. Глава района поблагодарил депутатов городского поселения «Пушкиногорье» за поддержку и отметил, что единогласное голосование задаёт ритм работы новому главе администрации поселения.