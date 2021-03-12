0
16:33
Фото с места тушения пожара в Псковском районе, в котором погиб мужчина
16:10
Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в Псковском районе
13:34
Автомобиль врезался в дерево на улице Горького в Пскове
16:09
Сосулька упала на голову 13-летнему подростку в Пскове
13:11
Самоубийство произошло в Великолукском доме-интернате для престарелых
09:25
Четыре грузовика столкнулись на трассе в Пустошкинском районе
19:19
Спасшие человека полицейские получили дипломы «Народного признания» (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

Житель Пустошки зарезал знакомого

В Пустошке задержали местного жителя, который подозревается в убийстве знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

11 марта правоохранительные органы получили сообщение о том, что в одной из квартир в Пустошке найдено тело местного жителя с множественными ножевыми ранениями грудной клетки. По версии следствия, к преступлению причастен 29-летний сын хозяйки квартиры, который утром того же дня поссорился с потерпевшим и три раза ударил последнего ножом в спину. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Фото с места тушения пожара в Псковском районе, в котором погиб мужчина
12 марта 2021
Фото с места тушения пожара в Псковском районе, в котором погиб мужчина
Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в Псковском районе
12 марта 2021
Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в Псковском районе
Автомобиль врезался в дерево на улице Горького в Пскове
12 марта 2021
Автомобиль врезался в дерево на улице Горького в Пскове
Сосулька упала на голову 13-летнему подростку в Пскове
11 марта 2021
Сосулька упала на голову 13-летнему подростку в Пскове
Самоубийство произошло в Великолукском доме-интернате для престарелых
11 марта 2021
Самоубийство произошло в Великолукском доме-интернате для престарелых
Четыре грузовика столкнулись на трассе в Пустошкинском районе
11 марта 2021
Четыре грузовика столкнулись на трассе в Пустошкинском районе
Спасшие человека полицейские получили дипломы «Народного признания» (ВИДЕО)
10 марта 2021
Спасшие человека полицейские получили дипломы «Народного признания» (ВИДЕО)
Видео ДТП с беременной женщиной в Гдовском районе
10 марта 2021
Видео ДТП с беременной женщиной в Гдовском районе

Идет загрузка...