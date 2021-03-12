Житель Пустошки зарезал знакомого

16:39, 12 марта 2021, ПАИ

В Пустошке задержали местного жителя, который подозревается в убийстве знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

11 марта правоохранительные органы получили сообщение о том, что в одной из квартир в Пустошке найдено тело местного жителя с множественными ножевыми ранениями грудной клетки. По версии следствия, к преступлению причастен 29-летний сын хозяйки квартиры, который утром того же дня поссорился с потерпевшим и три раза ударил последнего ножом в спину. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.