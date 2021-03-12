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Общество

Аркадий Мурылев посетил предпринимателей пяти районов Псковской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев посетил первые пять районов в рамках ежегодных встреч в районах области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Первые встречи были организованы в Усвятском, Невельском, Куньинском, Новосокольническом и Печорских районах. Традиционно во встречах с предпринимательским сообществом в муниципалитетах под председательством бизнес-омбудсмена принимают участие районные прокуроры, а также в текущем году присоединились представители налоговых органов.

Аркадий Мурылев рассказал об итогах работы за прошлый год, в основном акцентируя внимание на работе во время пандемии, поблагодарил предпринимателей за их активность, благодаря которой своевременно удавалось выявлять самые острые проблемы и направлять органам власти предложения по их решению.

Предприниматели поделились своими проблемами, которые их беспокоят в текущем году, так, две основных проблемы остались прежними – существенная налоговая нагрузка и высокие тарифы. Налоговая нагрузка особенно тревожит тех, кто сменил отмененный режим ЕНВД на УСН.

Вместе с тем в каждом районе есть свои уникальные проблемы, к примеру в Усвятах представители малого бизнеса попросили оказать содействие в выделении делянок, проблема отсутствия мест для заготовки дров для маленьких ИП несет за собой неудобства и для жителей района, которые могут остаться без дров в отопительный сезон.

В Невельском и Куньинских районах обсуждения больше коснулись сферы торговли и применения контрольно-кассовой техники.

В Новосокольническом районе владельцы местных аптек пожаловались на неудобные условия аккредитации фармацевтов. В Печорском районе предпринимательское сообщество проявило себя наиболее активно, особенно участников интересовали вопросы работы касс, новый налоговый режим для самозанятых и в целом работа личного кабинета налоговой.

В целом предприниматели с пониманием относятся к нововведениям, которые в последнее время нелегким бременем ложатся на их плечи, однако солидарны в том, чтобы в момент введения данных новшеств контрольно-надзорные органы относились к ним с пониманием и проводили разъяснительную работу, а не наказывали.

О побуждающей линии работы уполномоченному удалось договориться с руководителем УФНС региона, поэтому профилактические рейды налоговой, которые проводятся в последнее время на рынках и ярмарках региона, носят скорее консультационный характер, что также подтвердили налоговые сотрудники в ходе состоявшихся встреч.

В планах уполномоченного посещение практически всех районов до конца марта, за точным расписанием можно следить в самих муниципалитетах либо на сайте.

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