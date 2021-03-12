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Политика

Путин, Алиев и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Главы государст провели телефонные переговоры. Фото ТАСС / Михаил Климентьев/пресс-служба президента

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пишет «РенТВ».

Беседы состоялись 11 и 12 марта. В ходе переговоров были «рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху», которые зафиксированы в трёхсторонних заявлениях лидеров 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года.

«С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остаётся в целом стабильной и спокойной», – отметили в Кремле.

Отмечается, что и президент Азербайджана, и премьер Армении дали высокую оценку эффективным действиям российских миротворцев на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось в сентябре 2020 года. 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соглашение, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 10 ноября 2020 года.

11 января 2021 года в Кремле прошли трёхсторонние переговоры Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Как сообщалось ранее, их инициатором стал российский политик. На этой встрече стороны обсудили реализацию договора о Карабахе. 

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