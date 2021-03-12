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Общество

Жители Якутии увидели в небе огненный «чирок»

Горящий объект, который заметили в небе жители Якутии, был, по всей вероятности, разгонным блоком ракеты «Союз-2.1», запущенной в 2009 году, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок «Фрегат», запущенный в составе ракеты-носителя «Союз-2.1» в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств», – сообщили в пресс-службе.

Ранее жители Якутии зафиксировали горящий объект в небе над республикой. По данным СМИ, уральские астрономы выдвинули версию, что сгоревшим объектом может являться сброшенная с МКС 11 марта платформа со старыми никель-водородными аккумуляторами.

 

 

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