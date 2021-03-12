За выгул собак без намордников и поводков будут штрафовать

21:11, 12 марта 2021, ПАИ

Госдума готовится ввести штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Поправки в КоАП Российской Федерации могут рассмотреть уже на весенней сессии. Пока же закон, вступивший в силу год назад, не работает. В результате бойцовские и просто крупные собаки, у которых есть хозяева, калечат и убивают людей. Об этом пишет РИА Новости.

Каждую неделю в регионах России происходят серьёзные нападения бойцовских собак на прохожих. Часто это заканчивается трагедиями. Так, в начале марта в городе Кызыле три домашние тувинские овчарки, гулявшие без присмотра, растерзали женщину. Через два часа она скончалась в больнице.

Несколькими неделями ранее стаффордширский терьер напал на жительницу Новосибирска. Пострадавшая – Настасья Ерохина – выжила, но получила серьёзные повреждения руки. Она рассказала, что собирается подать на владельцев животного в суд: из-за травмы какое-то время не могла работать.

В городе Березники Пермского края собака этой же породы недавно набросилась на 26-летнего Илью Королева. Молодой человек – профессиональный самбист – отбивался от схватившего за куртку пса, нанёс кобелю несколько ударов, от которых тот скончался. Хозяйка собаки и сам пострадавший на вопросы корреспондента РИА Новости не ответили. Их соседка Мария Ложкина утверждает, что стаффорд всегда гулял по двору без намордника и поводка, пугал местных жителей, а недавно загрыз маленькую собаку её родственников.

По данным СМИ, только с начала года от домашних собак бойцовских или просто крупных пород серьёзно пострадало ещё несколько человек. В Рыбном Рязанской области алабай прокусил руку прохожему. В подмосковной Ивантеевке в новогодние праздники вольерная овчарка насмерть загрызла ребёнка, который пришёл её покормить.

В России с 1 января 2020 года вступили в силу отдельные положения закона «Об ответственном обращении с животными», запрещающие выгуливать собак определённых пород без намордника и поводка. В документе указано, что владельцы «потенциально опасных» питомцев за нарушения правил выгула должны нести административную, уголовную и иную ответственность. Депутаты признают: на практике штрафы никто не выписывает – нужны чёткие требования в федеральном законодательстве.







