В Псковской области пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью»

12:03, 13 марта 2021, ПАИ

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Псковской области с 15 по 26 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Акция проводится с целью привлечения внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Жители региона могут получить необходимую консультацию специалистов по проблемам, связанным с профилактикой, лечением и реабилитацией наркозависимых, а также сообщить о случаях незаконного употребления или распространения наркотических средств.

О фактах незаконного оборота наркотиков местные жители смогут сообщить по телефонам: 59-22-33, 66-16-49 или 02. Если жителям области требуется получить информацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых – можно обратиться по телефону 75-01-85 в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области».