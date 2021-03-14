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Общество

День планетариев празднуют в мире

Международный день планетариев отмечается ежегодно во второе воскресенье марта во многих странах мира. Этот праздник имеет европейские корни, впервые он был проведён в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев, сообщает calend.ru.

Первенство в создании аппарата, подобного современному планетарий, принадлежит немецким учёным – в 1925 году в Йене на заводе Цейса был разработан и построен первый универсальный проекционный модуль «Планетарий».

Статус международного День планетариев приобрёл в 1994 году, когда его поддержали французские «храмы астрономии». А уже через год этот праздник стал отмечаться ещё в шести странах: в Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России.

Цель проведения этого праздника – знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Местами проведения являются городские планетарии.

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