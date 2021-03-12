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Политика

Депутат Госдумы предложил ввести новый налог

Депутат Госдумы РФ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых» людей. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Так, Геннадий Зюганов прокомментировал предложение Минтруда ограничить получение выплат на детей семьям, которые формально зарабатывают мало, но на деле владеют существенным имуществом – несколькими домами, автомобилями и крупными сбережениями.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Одновременно следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия», – написал политик.

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