Депутат Госдумы предложил ввести новый налог

17:23, 14 марта 2021, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых» людей. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Так, Геннадий Зюганов прокомментировал предложение Минтруда ограничить получение выплат на детей семьям, которые формально зарабатывают мало, но на деле владеют существенным имуществом – несколькими домами, автомобилями и крупными сбережениями.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Одновременно следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия», – написал политик.