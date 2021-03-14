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Общество

Турнир по боксу на призы Николая Валуева может пройти в Великих Луках

В Великих Луках может пройти турнир по боксу на призы Николая Валуева, сообщает «Великолукская правда. Новости». С таким предложением к известному спортсмену во время вчерашнего рабочего визита Валуева в южную столицу региона обратился тренер Алексей Селиверстов.

Он предложил провести в Великих Луках турнир по боксу на призы Николая Валуева по аналогии с соревнованиями в Санкт-Петербурге.

«Мы знаем, что в Санкт-Петербурге уже много лет проходит юношеский турнир по боксу на ваши призы. Хотим предложить проводить подобные турниры и в Великих Луках», – обратился к гостю тренер.

Николай Валуев заинтересовался данным предложением, депутат Госдумы Александр Козловский поддержал инициативу и выразил готовность оказать всю необходимую помощь.
 

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