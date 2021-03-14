Николай Валуев поймал на Чудском озере сома и несколько окуней

20:07, 14 марта 2021, ПАИ

Российский политический и спортивный деятель Николай Валуев не только решал деловые вопросы во время рабочей поездки в Псков, но и нашёл время для отдыха. Погодные условия располагали к рыбалке, так что известный спортсмен и депутат не стал себе отказывать в удовольствии закинуть удочку на Чудском озере.

Итог – довольно большой сом и несколько радужных окуней.

«Рыбалка на Чудском. Сегодня результаты есть. Выглянул Ярило, окунь активизировался», – поделился Николай в своём Instagram-аккаунте и выложил фото пойманной добычи.