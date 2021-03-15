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Общество

В Сосновоборском спортивном комплексе состоялись масштабные соревнования по дзюдо

В Сосновоборском спортивном комплексе на татами встретились дзюдоисты 2005-2012 и 2013 годов рождения из Санкт-Петербурга, Гатчины, Тверской области, Пскова, Великих Лук, Красногородска, Опочки и Себежа. Спортсмены бились за Кубок «Столбушино», сообщает газета «Призыв». В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов.

«Очень приятно, что в этот раз Себеж был выбран местом проведения данных соревнований. Центр «Себеж Ресурс» посодействовал в изменении расписания тренировок в Сосновоборском зале и предоставил возможность использовать большой спортивный зал для проведения соревнований по дзюдо. Организатором и спонсором турнира выступил тренер команды дзюдоистов из Пушкинских Гор Виталий Озеров.

Победители в каждой весовой категории получили кроме кубков, медалей и дипломов сертификаты в магазин «Спортмастер» на сумму 5 000, 3 000 и 2 000 рублей. Всем призёрам были вручены медали, дипломы и подарочные наборы.
 

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