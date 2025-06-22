Отметить Ивана Купалу в усадьбе Римского-Корсакова приглашает Псковский музей-заповедник

22:26, 22 июня 2025, ПАИ

Купальский тур в усадьбу Римского-Корсакова организует Псковский музей-заповедник 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Главная цель этой поездки – встретить Ивана Купалу. Вас ждёт погружение в атмосферу древнего славянского праздника – праздника огня и воды, молодости и любви. Вы узнаете о силе целебных трав, научитесь плести купальские венки, сыграете в старинные игры и, конечно же, посоревнуетесь в прыжках через костёр. Также в рамках тура вас ждёт обстоятельная экскурсия по музею-усадьбе, прогулки по тенистым парковым аллеям к озеру и классическое русское чаепитие в духе XIX века», – уточнили в пресс-службе.

Отправление 5 июля в 10:30 от главного здания музея (улица Некрасова, 7) на автобусе. Возвращение около 18:00. Обязательна предварительная запись. Билеты можно приобрести в кассе музея (Некрасова, 7). Телефон для справок и бронирования – (8 8112) 66-33-11.