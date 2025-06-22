До +21 градуса ожидается в Псковской области 23 июня
23 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днём без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер, утром – с переходом к южным направлениям. Скорость ветра – 4–9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +3...+8 градусов, днём +16...+21 градус.
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