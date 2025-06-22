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Картины швейцарских режиссёров покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

Картины швейцарских режиссёров покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове в рамках программы «В фокусе – Швейцария». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

  • Программа «В фокусе – Швейцария»
  • Программа «В фокусе – Швейцария»
  • Программа «В фокусе – Швейцария»
  • Программа «В фокусе – Швейцария»
  • Программа «В фокусе – Швейцария»

Швейцария стояла у истоков целого киножанра. Вскоре после изобретения синематографа братьями Люмьер швейцарский инженер Морис Андреосси успешно испытал собственный проектор в Женеве. Однако первая национальная картина появилась только через 20 лет – это был первый в истории альпийский (горный) фильм, положивший начало новому жанру.

В программе фестиваля в Пскове показ фильмов «Когда поёт душа» (2023, Швейцария, режиссёр Каталин Годрос), «Бонжур, Швейцария» (2023, Швейцария, режиссёр Питер Луизи), «Теория всего» (2023, Швейцария, режиссёр Тимм Крёгер).

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

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