Фермерская сметана из Псковской области оказалась «подделкой»

10:33, 15 марта 2021, ПАИ

Из-за пандемии в продуктовых магазинах Санкт-Петербурга стало больше фальсификата. Даже «фермерская» сметана из Псковской области по результатам экспертизы оказалась подделкой: вместо обещанных на упаковке 15% жирности по факту - всего 10, сообщает петербургская организация защиты потребителей «Общественный контроль». Об этом пишет lentv24.ru.

Эксперты организации проверили молочные продукты в розничных сетях. Выяснилось: 70% образцов пастеризованного молока не соответствуют ГОСТу. Это на 40% больше, чем в 2020 году. Попались на фальсификате предприятия из Рязанской, Калужской и Тверской областей. Каждая вторая упаковка ультрапастеризованного молока из числа проверенных оказалась без молочного жира.

«Они убирают из молока жировую фракцию - самый дорогой компонент, молочный жир, - и замещают растительным жиром, который делается на основе пальмового масла», - уточнил председатель организации Всеволод Вишневецкий.

С 1 июня в России планируют ввести обязательную маркировку молочной продукции: образцы будут получать уникальный цифровой код. Общественники заявили, что даже это не спасет рынок от поддельных продуктов. При этом затраты на маркировку могут отразиться на стоимости товаров.