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Общество

Ещё 92 человека заразились коронавирусом в Псковской области

33 284 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 92 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 22 218 пациентов (за сутки – восемь), умерло 199 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 296 529 (за сутки – 812) тестов на коронавирус.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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