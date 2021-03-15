При реставрации церкви Косьмы и Дамиана в Пскове решён важный проектный вопрос

12:20, 15 марта 2021, ПАИ

При реставрации церкви Косьмы и Дамиана в Пскове решён важный проектный вопрос, заявил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире проекта ПАИ-live 15 марта.

По словам Нэдика, по проекту лестница на хоры должна была опускаться в четверик, что в принципе по проекту не вызывало сомнений, а когда пользователь понял, что предстоит такой вариант оборудования лестницы на четверик, при наличии сейчас в храме винтовой лестницы, нужно было вносить изменения в проект, но научно-методический совет рассмотрел эту тему и решил, что такая лестница не нужна.

«В рамках этого большого проекта её не будут возводить, в принципе это приведет к экономии средств, а поскольку этой лестницы не было и это было проектное решение, она не представляет из себя предмета охраны и в этом смысле проблемы-то и нет», - сказал он.

Кроме того, гость эфира отметил, что после разрешения этого вопроса «всем стало легче». «Понимаете, формально проблема была, потому что как ни крути, но это в проект изменения. Пользователь категорически говорил, что такая конструкция не просто не нужна, она будет мешать, когда будет храм действовать как храм», - добавил Вадим Нэдик.