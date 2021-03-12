Перед отчётом Правительства РФ в Госдуме Вячеслав Володин рассказал о наиболее острых вопросах

20:20, 15 марта 2021, ПАИ

Как рассказал Вячеслав Володин журналистам, депутаты подготовили 232 вопроса, из них 91 – от фракции «Единая Россия», 78 – от КПРФ, 49 – от «Справедливой России» и от ЛДПР – 14. Значительная часть вопросов будет касаться социальной политики, также парламентарии затронут сферы экономики и образования. Об этом сообщили в Госдуме.

Наиболее актуальными темами, по словам председателя ГД, стали меры по ограничению роста цен на продукты, оценка эффективности поддержки граждан и бизнеса в пандемию, вопросы повышения доходов населения, оценка влияния льготной ипотеки и целесообразность её продления с учётом роста цен на жильё, повышение пенсий и индексация пенсии работающим пенсионерам.

«Подготовка к отчёту правительства идёт полным ходом», – сказал Вячеслав Володин.

Ежегодный отчёт Правительства РФ в ГД состоится 21 апреля 2021 года.