0
21:11
За выгул собак без намордников и поводков будут штрафовать
20:22
Псковский молодёжный парламент отметил «экватор» обучающим семинаром и мотивационным тренингом
17:30
Новый выпуск «Псковского телеграма»: Twitter, странный профсоюз и сеанс освежения памяти
16:46
Четвёртый выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 17:30
19:40
Владимир Путин: Подготовка к ежегодному посланию Федеральному Собранию уже началась
18:52
Михаил Ведерников и Марина Гаращенко обсудили модернизацию первичного звена здравоохранения
22:46
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
Еще новости
Политика

Перед отчётом Правительства РФ в Госдуме Вячеслав Володин рассказал о наиболее острых вопросах

Госдума готовится к ежегодному отчёту Правильства. Фото Госдумы РФ

Как рассказал Вячеслав Володин журналистам, депутаты подготовили 232 вопроса, из них 91 – от фракции «Единая Россия», 78 – от КПРФ, 49 – от «Справедливой России» и от ЛДПР – 14. Значительная часть вопросов будет касаться социальной политики, также парламентарии затронут сферы экономики и образования. Об этом сообщили в Госдуме.

Наиболее актуальными темами, по словам председателя ГД, стали меры по ограничению роста цен на продукты, оценка эффективности поддержки граждан и бизнеса в пандемию, вопросы повышения доходов населения, оценка влияния льготной ипотеки и целесообразность её продления с учётом роста цен на жильё, повышение пенсий и индексация пенсии работающим пенсионерам.

«Подготовка к отчёту правительства идёт полным ходом», – сказал Вячеслав Володин.

Ежегодный отчёт Правительства РФ в ГД состоится 21 апреля 2021 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

За выгул собак без намордников и поводков будут штрафовать
12 марта 2021
За выгул собак без намордников и поводков будут штрафовать
Псковский молодёжный парламент отметил «экватор» обучающим семинаром и мотивационным тренингом
12 марта 2021
Псковский молодёжный парламент отметил «экватор» обучающим семинаром и мотивационным тренингом
Новый выпуск «Псковского телеграма»: Twitter, странный профсоюз и сеанс освежения памяти
12 марта 2021
Новый выпуск «Псковского телеграма»: Twitter, странный профсоюз и сеанс освежения памяти
Четвёртый выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 17:30
12 марта 2021
Четвёртый выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 17:30
Владимир Путин: Подготовка к ежегодному посланию Федеральному Собранию уже началась
11 марта 2021
Владимир Путин: Подготовка к ежегодному посланию Федеральному Собранию уже началась
Михаил Ведерников и Марина Гаращенко обсудили модернизацию первичного звена здравоохранения
11 марта 2021
Михаил Ведерников и Марина Гаращенко обсудили модернизацию первичного звена здравоохранения
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
10 марта 2021
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
Госдума освобождает чиновников от «нечаянной» коррупции
10 марта 2021
Госдума освобождает чиновников от «нечаянной» коррупции

Идет загрузка...