«Единая Россия» пригласила волонтеров проследить за праймериз

09:56, 16 марта 2021, ПАИ

Как сообщает сайт ER.ru, больше половины федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» составят общественники. Идею их активного участия в выборах ранее поддержал президент РФ Владимир Путин.

Состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» утвердили на заседании 15 марта. «Наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого — и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества — все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться [на предварительном голосовании]», — сказал председатель оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин.

На втором заседании федерального оргкомитета были утверждены и аналогичные структуры в регионах. В среднем около половины их составов — также представители общественности, от 9 до 25 человек в каждом в зависимости от числа избирателей в субъекте РФ.

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский заявил, что в регионе также ведётся подготовка к предварительному голосованию по выдвижению кандидатов на выборы 2021 года. По его словам, предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу, в региональный парламент пройдет по максимально открытой модели, участие в голосовании сможет принять любой избиратель.

«Уже прошло заседание президиума регионального политического совета регионального отделения, внесены предложения по количественному и персональному составу регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования. В составе регионального оргкомитета большую часть составляют волонтеры, представители общественности и непартийные эксперты в различных сферах, что сделает процедуру голосования еще более открытой, независимой и конкурентной. Мы стремимся, чтобы предварительное голосование было максимально беспристрастным и партия выдвигала на выборы достойных кандидатов», - подчеркнул Александр Козловский.

Федеральный оргкомитет на прошедшем заседании определил требования к участникам предварительного голосования - кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов.

Для регистрации в качестве кандидата следует указать ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также ряд других необходимых сведений. В этом году в заявлении появится новый раздел — участие в волонтерской и добровольческой деятельности.

С 15 марта запущен официальный сайт процедуры pg.er.ru — здесь можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на съезде партии, который состоится в середине июня.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуги». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в единый день голосования 19 сентября.