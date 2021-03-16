«Молодёжка ОНФ» и МЧС расширяют географию и форматы взаимодействия

11:45, 16 марта 2021, ПАИ

Совместные тренировки и соревнования, подготовка общественных спасателей: сотрудничество «Молодёжки ОНФ» и МЧС России продолжается. Благодаря соглашению команды и ведомства география регионов, в которых появляются группы добровольцев, расширяется, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ.

Так, успешно окончили курсы общественных спасателей и получили соответствующие свидетельства 12 участников команды «Молодёжки ОНФ» в Псковской области. В учебном пункте регионального ГУ МЧС России в течение трех недель ребята проходили теоретические и практические занятия по противопожарной подготовке, аварийно-спасательным работам и первой помощи. Их проводили преподаватели совместно со специалистами аварийно-спасательной службы.

«Теперь вместе со спасателями мы можем работать в период пала травы, участвовать в ликвидации последствий ЧС и в проведении профилактических мероприятий. Также сотрудники регионального МЧС будут приглашать нас на совместные тренировки, которые проводятся минимум раз в квартал», - рассказывает участница «Молодёжки ОНФ» в Псковской области Анна Смирнова.

Первая тренировка «Молодёжки ОНФ» и ГУ МЧС России по Псковской области уже состоялась. По легенде, ночью в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Две участницы команды на время стали потерпевшими, которые ждали приезда спасателей. На вызов приехали три пожарные бригады, обнаружили очаг возгорания, нашли пострадавших и помогли им выбраться на улицу.

В Республике Коми также появились группы общественных спасателей, в которые вошли 40 участников команды «Молодёжки ОНФ» и студенты региона. Ребята прошли занятия школы актива «Точка старта» на базе республиканского отделения ВДПО и местных отделений в Воркуте и Сосногорске.

Обучение будущих спасателей состояло из лекций и практикума, подготовленных сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Коми. Часть из них прошла в дистанционном формате. По окончании курса студенты сдали зачет. Тем, кто успешно справился с испытаниями, выдадут удостоверения.

«Добровольным пожарным может стать каждый желающий в возрасте от 18 лет и не имеющий медицинских противопоказаний. Здорово, что столько ребят захотели пройти обучение и стать общественными спасателями. Теперь, в случае необходимости, они смогут помогать нам в тушении пожаров, а также заниматься профилактикой. В общем, будут помощниками в обеспечении пожарной безопасности населения», - говорит начальник учебного центра Коми республиканского отделения ВДПО Леонид Попов.

Команда «Молодёжки ОНФ» в Бурятии еще не прошла обучение на общественных спасателей, но уже стала участником отборочного этапа Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор». Его организатором выступило республиканское ГУ МЧС России.

За право выйти в следующий этап боролись 11 команд - студенты средних и высших учебных заведений Улан-Удэ, а также представители молодежных объединений. Среди них и «Молодёжка ОНФ».

Участникам команд предстояло выполнить тестовые задания по первой помощи и психологической поддержке. При этом общий результат зависел не только от количества верных ответов, но и от скорости выполнения теста.

«Мы не стали победителями, но показали неплохие результаты и получили свидетельства участников соревнований. К следующим состязаниям подготовимся лучше: с 22 марта в регионе стартует обучение «Молодёжки ОНФ» совместно с МЧС России. В рамках курса общественных спасателей около 30 человек изучат меры пожарной безопасности, правила поведения на водных объектах и выживания в условиях ЧС. Те, кто пройдут все этапы, смогут поехать в летний кампус, организаторами которого выступит команда совместно с ведомством», - отметила участница команды «Молодёжки ОНФ» в Бурятии Александра Глушкова.

В прошлом году «Молодёжка ОНФ» и МЧС России подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках во многих регионах страны организовано обучение участников команды навыкам общественных спасателей.