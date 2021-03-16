Более 200 человек привлекли к уголовной ответственности в Псковской области за сбыт наркотиков

16:30, 16 марта 2021, ПАИ

За прошлый год в Псковской области к уголовной ответственности привлечены с направлением уголовных дел 224 гражданина, которые сбывали наркотические вещества, и из них половина – это лица, которые сбывали наркотические вещества бесконтактным способом. Об этом заявил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов в эфире проекта ПАИ-live 16 марта.

«Мы не только закладчиков задерживаем, но и курьеров, и организаторов магазинов, администраторов интернет-магазинов. Все эти лица привлечены к уголовной ответственности в 2020 году», - сказал он.

По словам Титова, за 2020 год в суды были направлены уголовные дела в отношении 20 лиц, которые занимались сбытом наркотиков в форме либо организованной преступной группы, либо организованных преступных сообществ.

«Как правило, они все наказываются. Если человек участвует в незаконном обороте наркотиков как закладчик или курьер, он тоже входит в организованную преступную группу», - заключил Титов.