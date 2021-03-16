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Политика

В Госдуме не прошёл законопроект, разрешающий усыпление животных

В Госдуме не прошёл заонопроект о наделении местных властей правом усыплять животных по своему усмотрению. Фото vegavet.spb.ru

Депутаты-единороссы отозвали законопроект, в котором предлагали наделить региональные власти правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных. Об этом сообщило РИА Новости.

Авторами инициативы выступили Надежда Максимова, Галина Данчикова и Марина Беспалова.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее назвал этот законопроект живодёрским.
«Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции «Единой России» принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими «инициативами» ставить крест на всей работе», – заявил он.

Ранее Ксения Собчак в своём Telegram-канале очень жёстко отреагировала на попытку принятия этого закона.

«В Думу внесли законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных. То есть это поправки против ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Предлагается отменить обязательный выпуск бездомных животных на волю после их стерилизации и снять запрет на умерщвление. Это не просто слушания Валуева, это уже размещено на сайте Думы!

При этом Валуева в тексте не упоминают, авторами выступили три женщины-депутата от «Единой России». 17 марта будет подготовлен специальный документ в Общественной палате, который ляжет в основу того, чтобы Дума провела первое чтение за эти убойные поправки. Всё это вместо развития волонтёрского движения, поддержки приютов, социальных программ», – написала Ксения.

 

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