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Политика

За россиянами будут следить по передвижениям их автомобилей

Машины будут сами рассказывать о владельцах. Фото Youtube

Вслед за «законом Яровой», обязавшим провайдеров хранить трафик пользователей, и планами открыть силовикам данные о геолокации мобильных телефонов в России появится общегосударственная база, практически в реальном времени отслеживающая перемещение автомобилей.

Как сообщает «Коммерсанеъ», данные о местоположении машин включены в перечень информации, которую будет собирать платформа «Автодата» – проект полугосударственного консорциума, учрежденного Минпромторгом, Росавтодором, Роскосмосом, «Яндексом» и др.

Геолокация машин, а также динамика движения будут фиксироваться раз в минуту и передаваться в «Автодату» раз в 15 минут. В сообщении будет VIN-номер машины, её категория и экологический класс, расчётная грузоподъёмность и другие сведения.

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