Ведерников: Ямочный ремонт дорог в Пскове щебнем с битумом – это временная мера

09:25, 17 марта 2021, ПАИ

Ямочный ремонт дорог в Пскове щебнем с битумом – это временная мера, ответил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram на вопрос местного жителя.

В Instagram губернатору местный житель задал вопрос: «Скажите, что это за новый вид ремонта Октябрьского проспекта какой-то глиной? Или чем-то похожим на нее? И второй вопрос - год назад говорилось, что ямочный ремонт щебнем с битумом больше производиться не будет, но он продолжается. Почему так случилось?».

Михаил Ведерников ответил, что такой ремонт – временная мера.

«Это временные меры, чтобы по ямам не ездить сейчас. Нормально будут делать, когда просохнут дороги. Октябрьский в этом году под капремонт», - сообщил глава региона.