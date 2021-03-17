На крупных перекрестках в Пскове появятся по четыре камеры видеофиксации

10:53, 17 марта 2021, ПАИ

В Пскове все крупные перекрестки оборудуют четырьмя камерами видеофиксации. Об этом заявил представитель ГИБДД УМВД РФ по Псковской области в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на Рижский проспект 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Одна подобная камера уже стоит возле торгового центра «Магеллан» на Рижском проспекте. На нее фиксируется скоростной режим автомобилей, и в конце дня данные о нарушениях ПДД отправляются в ГИБДД.

«Также планируем новые камеры на пешеходных переходах. Камеры будут прописаны в «Яндекс. Картах», предупреждая водителя о том, что нужно снизить скорость. На перекрестках будет до 4 камер, мы над ними работаем, сейчас только скоростной режим», - сказал представитель ведомства.

Михаил Ведерников отметил, что в городе необходим контроль скорости движения автомобилей, пешеходных переходов, нарушения разметки. Он также заявил, что регистрационный знак автомобиля должен обрабатываться в программе.

«Камеры — это прежде всего безопасность, если люди их видят, то соблюдают скоростной режим. Когда осуществляется ремонт на дорогах, должно работать светопредупредительное оборудование. Машины [мобильного контроля — ПАИ] не должны мешать ни движению, ни людям», - сказал губернатор.