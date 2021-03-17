Волк, который любит фрукты, живёт в семье псковичей

14:20, 17 марта 2021, ПАИ

В псковской семье Серафимы и Дмитрия Вербанович живет дикий волк. У пары он появился 5 лет назад совсем маленьким щенком. Тогда он почти не открывал глаза, а выкармливать зверя пришлось из бутылочки. В Пыталовском районе его мать подстрелили охотники, в логове остались пять маленьких волчат, одного из которых и взяли в семью. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Сейчас волк вырос, он послушно даёт лапу Дмитрию и радостно виляет хвостом при его появлении. Опыта выращивания диких зверей ни у Дмитрия, ни у супруги не было, всему пришлось учиться в течение недели, читая специальную литературу.

«С самого начала он вел себя как маленький щенок, был очень ласковый. Ну вот собака и собака. Никто не различил бы», - рассказала Серафима Вербанович.

Гром, так назвали волчонка, ест всё, начиная от мясных изделий, заканчивая сладостями и фруктами, даже арбузы и бананы.

«Понятно, что дети не близко подходят, только в нашем присутствии. Со старшей дочерью они бегают вдоль клетки, он играется. Например, мы летом, когда здесь загораем с младшей дочерью, старшая купается, Гром за ней следит. Если что-то не так, он подбегает ко мне и начинает скулить», - добавила Серафима Вербанович.