0
16:31
Свести счёты. Псковичи против наличных денег
16:18
Новоржевская поликлиника получит новое оборудование за 2,5 млн рублей
16:12
6,5 тысячи гектаров леса потеряла Псковская область в 2020 году
15:33
За пропаганду арестантского уголовного единства в интернете оштрафовали жителя Дедовичского района
14:55
Марина Гаращенко проверила готовность больницы в Новоржеве к модернизации
14:52
До 170 млн рублей штрафов может поступать в казну Псковской области благодаря камерам видеорегистрации
14:48
До -5 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
Еще новости
Общество

Волк, который любит фрукты, живёт в семье псковичей

В псковской семье Серафимы и Дмитрия Вербанович живет дикий волк. У пары он появился 5 лет назад совсем маленьким щенком. Тогда он почти не открывал глаза, а выкармливать зверя пришлось из бутылочки. В Пыталовском районе его мать подстрелили охотники, в логове остались пять маленьких волчат, одного из которых и взяли в семью. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Сейчас волк вырос, он послушно даёт лапу Дмитрию и радостно виляет хвостом при его появлении. Опыта выращивания диких зверей ни у Дмитрия, ни у супруги не было, всему пришлось учиться в течение недели, читая специальную литературу.

«С самого начала он вел себя как маленький щенок, был очень ласковый. Ну вот собака и собака. Никто не различил бы», - рассказала Серафима Вербанович.

Гром, так назвали волчонка, ест всё, начиная от мясных изделий, заканчивая сладостями и фруктами, даже арбузы и бананы.

«Понятно, что дети не близко подходят, только в нашем присутствии. Со старшей дочерью они бегают вдоль клетки, он играется. Например, мы летом, когда здесь загораем с младшей дочерью, старшая купается, Гром за ней следит. Если что-то не так, он подбегает ко мне и начинает скулить», - добавила Серафима Вербанович.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Новоржевская поликлиника получит новое оборудование за 2,5 млн рублей
17 марта 2021
Новоржевская поликлиника получит новое оборудование за 2,5 млн рублей
6,5 тысячи гектаров леса потеряла Псковская область в 2020 году
17 марта 2021
6,5 тысячи гектаров леса потеряла Псковская область в 2020 году
За пропаганду арестантского уголовного единства в интернете оштрафовали жителя Дедовичского района
17 марта 2021
За пропаганду арестантского уголовного единства в интернете оштрафовали жителя Дедовичского района
Марина Гаращенко проверила готовность больницы в Новоржеве к модернизации
17 марта 2021
Марина Гаращенко проверила готовность больницы в Новоржеве к модернизации
До 170 млн рублей штрафов может поступать в казну Псковской области благодаря камерам видеорегистрации
17 марта 2021
До 170 млн рублей штрафов может поступать в казну Псковской области благодаря камерам видеорегистрации
До -5 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
17 марта 2021
До -5 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
Волк, который любит фрукты, живёт в семье псковичей
17 марта 2021
Волк, который любит фрукты, живёт в семье псковичей
Пострадавший от жестокого обращения пёс Дик получил деньги на лечение от псковского фонда
17 марта 2021
Пострадавший от жестокого обращения пёс Дик получил деньги на лечение от псковского фонда

Идет загрузка...