Новый региональный закон о молодёжной политике рассмотрят псковские депутаты

16:45, 17 марта 2021, ПАИ

Проект закона «Об отдельных вопросах в сфере молодёжной политики в Псковской области» предстоит рассмотреть депутатам регионального парламента. Документ, разработанный управлением общественных проектов и молодёжной политики, внёс в областной парламент губернатор Михаил Ведерников. В подготовке положений приняли участие члены Молодёжного парламента при областном Собрании депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Действующий областной закон, регламентирующий сферу молодёжной политики на протяжении последних 10 лет, утратил актуальность в связи с принятием федерального закона.

«Основным посылом для принятия федерального закона было создание условий для развития молодёжной политики, - прокомментировал нормативный правовой акт вице-спикер Собрания депутатов, куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко. – На этапе обсуждения этого законопроекта правовой комитет Молодёжного парламента под руководством Алины Кулик внимательно изучил все положения, в итоге были сформулированы поправки и замечания, значительную часть которых мы увидели в окончательной редакции закона».

По словам Виктора Остренко, важно, что молодые активисты не ограничились обсуждением федеральной законодательной инициативы и сформировали своё видение регионального закона, нашедшее отражение в предложенном управлением общественных проектов и молодёжной политики документе.

«Администрация области внесла законопроект на ближайшую сессию областного Собрания. При том, что закон носит рамочный характер, мы понимаем, что его принятие повлечёт работу по широкому спектру нормативной базы, затрагивающей интересы молодёжи», - отметил Виктор Остренко и подчеркнул, что члены Молодёжного парламента в силу возраста и активной жизненной позиции в числе первых почувствуют действие положений нового закона и в случае необходимости смогут предложить поправки в нормативный акт.

Проект закона устанавливает разграничение полномочий между органами государственной власти в сфере молодёжной политики. Также закрепляются общие положения об участии молодёжи в реализации молодёжной политики, в том числе в рамках Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

В случае принятия разработанного нормативного правого акта закон 2011 года «О государственной молодежной политике в Псковской области» будет признан утратившим силу. Напомним, его разработчиком был первый состав Молодёжного парламента.