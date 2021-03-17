Минюст создаёт банк экстремистских материалов

21:08, 17 марта 2021, ПАИ

Минюст России предложил создать банк экстремистских интернет-материалов. По сути, речь идёт о хранилище запрещённого контента — текстов, фотографий, видео- и аудиофайлов, мемов и гифок. А воспользоваться им смогут силовики и эксперты, рассказал Daily Storm высокопоставленный сотрудник ведомства.

Эксперты говорят, что чёрный список в нынешнем виде — «почти бессмысленная вещь». Это простой перечень судебных актов, насчитывающий 5 158 позиций и малопригодный для оперативных целей. С новой системой станет проще работать и силовикам, и суду: если перед глазами будет пример экстремистского контента, не потребуется доказывать его незаконность второй раз.

Впрочем, есть и минусы: количество административных и уголовных дел за экстремизм в интернете может возрасти.