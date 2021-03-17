Путин посчитал рост цен за ЖКУ необоснованным

22:30, 17 марта 2021, ПАИ

Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную позицию Генпрокуратуры в отношении неоправданногт роста тарифов в ЖКХ. Он выразил надежду, что прокуратура будет в своей позиции исходить из строгого соблюдения законов, сообщил телеканал «360».

«Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаётся в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живёт по своим законам и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры», — сказал Путин в среду в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Он также добавил, что в решении этих проблем следует рассчитывать на принципиальную позицию прокуроров, которая должна базироваться на дотошном соблюдении законодательства.

Накануне, 16 марта, ветеранов Великой Отечественной войны предложили освободить от оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги. Все имеющиеся долги за ЖКХ в таком случае нужно будет полностью списать. С подобным предложением выступил благотворительный фонд «Сердце лидера».