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Происшествия

За дачу взятки инспектору ГИБДД псковича оштрафовали на 10 тысяч рублей

На 10 тысяч рублей оштрафовали псковича за дачу взятки инспектору ГИБДД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

Обвиняемый находился в патрульном автомобиле, когда умышленно передал инспектору взятку в размере двух тысяч рублей, чтобы последний не составлял протокол об административном правонарушении. Однако инспектор отказался принимать взятку и сообщил о данном факте оперативному дежурному УМВД России по Пскову.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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