За дачу взятки инспектору ГИБДД псковича оштрафовали на 10 тысяч рублей

09:22, 23 апреля 2021, ПАИ

На 10 тысяч рублей оштрафовали псковича за дачу взятки инспектору ГИБДД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

Обвиняемый находился в патрульном автомобиле, когда умышленно передал инспектору взятку в размере двух тысяч рублей, чтобы последний не составлял протокол об административном правонарушении. Однако инспектор отказался принимать взятку и сообщил о данном факте оперативному дежурному УМВД России по Пскову.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.