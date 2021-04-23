В Псковской области за сутки зафиксировали один пал травы

09:41, 23 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области за сутки зафиксировали один пал травы на площади два гектара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Всего за 2021 год в регионе произошло 362 пала травы на площади 468,6 гектара. За сутки не зафиксировано ни одного лесного пожара.

Региональная диспетчерская служба ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в круглосуточном режиме принимает звонки на прямую линию лесной охраны. О факте лесного пожара необходимо сообщить по телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).