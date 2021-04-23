Жительница Куньинского района дважды ударила знакомого поленом по голове

10:48, 23 апреля 2021, ПАИ

В отношении жительницы Куньинского района утвердили обвинительное заключение за причинение лёгкого вреда здоровью своему знакомому. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

21 января 2021 года обвиняемая находилась дома у своего знакомого. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого женщина взяла в руку деревянное полено и ударила им два раза по голове потерпевшего.

В результате мужчина получил ушибленную рану надбровной области, а также ушибленные раны и ссадины в височной области, которые нанесли легкий вред здоровью по признаку кратковременности расстройства здоровья не более трех недель.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.