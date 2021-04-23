ЕР планирует обсудить предвыборную программу с населением регионов

15:13, 23 апреля 2021, ПАИ

«Единая Россия» проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами, сообщает сайт ER.ru.

Обсуждение будет основано на положениях послания президента России. Партия организует сбор предложений в программный документ на базе своих общественных приёмных, волонтерских центров партии и на площадках партийных проектов в регионах, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Он отметил важность сбора максимального количества предложений и разумных идей, которые можно было бы отразить в программе.

Приоритетными направлениями программного документа станут цели, которые обозначил президент во время послания. В том числе вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики.

Член Бюро Высшего совета «Единой России», председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что для реализации послания потребуется первоочередное принятие около десяти законов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что ЕР включит в предвыборную программу реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионах – строительство жилья, дорог, мостов, обновление общественного транспорта и т. д.

Первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев отметил, что в программе партии отразят дальнейшее совершенствование трудового законодательства.

«В предстоящей пятилетке предстоит решить огромное количество вопросов, связанных с дальнейшим реформированием трудовой сферы: это электронный документооборот, юридический статус самозанятых и их разграничение с наемными работниками, повышение статуса социального партнерства и так далее», — отметил Андрей Исаев.

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что инициативы президента России Владимира Путина во время послания Федеральному Собранию направлены на социально-экономическое развитие страны.

«Очень важно отметить, что президент начал именно с внутренних проблем, с проблем регионов. Те инициативы, которые он сегодня озвучил, мне кажется, очень важны для Псковской области, улучшения демографической ситуации в стране и на Псковщине», - подчеркнул Козловский, отметив важность поддержки семей с детьми, одиноких родителей с детьми, беременных женщин и тех, кто находится в декретном отпуске.

Также Александр Козловский отметил инициативы, связанные с развитием регионов: реструктуризация коммерческих долгов. Депутат подчеркнул, что появятся дополнительные возможности для развития инфраструктуры, запущена программа инфраструктурного кредитования под низкий процент, где Псковская область сможет принять участие и в долгосрочном периоде развивать свою инфраструктуру.

Добавим, что в своём послании Федеральному Собранию 21 апреля президент поддержал ряд инициатив, которые ранее направила в его адрес «Единая Россия».