Заморозки и мокрый снег ожидаются в Псковской области 24 апреля
24 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью -1…+4 градуса, днем +5…+10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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