Заморозки и мокрый снег ожидаются в Псковской области 24 апреля

14:51, 23 апреля 2021, ПАИ

24 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью -1…+4 градуса, днем +5…+10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.