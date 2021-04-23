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Политика

Россия будет воздействовать на недружественные действия США и иных государств

Владимир Путин подписал Указ о воздействии на недружественные России страны

Путин подписал указ «О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Об этом сообщило ТАСС.

Президент РФ поручил правительству определить список иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия. Путин также ограничил заключение диппредставительствами стран, совершающих недружественные действия, трудовые договоры с физлицами на территории РФ.

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