Россия будет воздействовать на недружественные действия США и иных государств

22:59, 23 апреля 2021, ПАИ

Путин подписал указ «О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Об этом сообщило ТАСС.

Президент РФ поручил правительству определить список иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия. Путин также ограничил заключение диппредставительствами стран, совершающих недружественные действия, трудовые договоры с физлицами на территории РФ.